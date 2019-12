Internetbellen: tevredenheid maar ook problemen

De meerderheid van de internetbellers is over het algemeen tevreden. Soms is er ontevredenheid over de kwaliteit van de verbinding. Maar vooral bij het installeren van internetbellen lopen mensen tegen problemen aan.

Meer dan een miljoen Nederlandse huishoudens belt inmiddels via internet. Voor consumenten is het een lastige afweging: zeg ik mijn vaste telefoon bij KPN op en stap ik over op het relatief goedkope internetbellen, of niet?

Problemen

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de meeste ondervraagden de gesprekskwaliteit in het algemeen niet vinden verschillen van de oude situatie. Maar één op de vijf mensen merkt wel een verslechtering van de kwaliteit. De helft heeft recentelijk een keer of vaker een slechte kwaliteit ondervonden. Het installeren verloopt lang niet altijd vlekkeloos. 14% heeft zelfs spijt van zijn overstap. De verschillen tussen de aanbieders van internettelefonie zijn groot: sommigen scoren boven het gemiddelde, anderen scoren daar duidelijk onder.



Kijk ook

Naar het item van <em>RTL Nieuws</em> (7 september 2006 - wmv)



Advies

Heeft u behoefte aan advies? Bel onze advieslijn Digitale Diensten

Meldpunt

Heeft u een klacht over internetbellen? Steun onze actie en meld het ons

Lees ook

De resultaten van het onderzoek naar internetbellen in de Digitale Consument (pdf, direct toegang exclusief voor Bond Online-abonnees)

Bestel ook

Kennismakingsaanbod van de Digitale Consument: 2 nummers voor €5