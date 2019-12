Ook Tweede Kamer wil Nationaal Pensioenregister

De Tweede Kamer heeft zich achter het plan van pensioenfondsen geschaard om te komen tot een digitaal pensioenoverzicht. De Kamer wil het digitaal pensioenoverzicht gaan vastleggen in de Pensioenwet. Hierdoor krijgt de consument straks een overzicht van alle pensioenen die hij heeft opgebouwd. Op deze manier kan zien hoeveel pensioen hij krijgt en kan hij bewust kiezen om bij te sparen of zich bij te verzekeren als dat nodig is. Daarmee ondersteunt ook de Kamer de al lang geuite wens van de Consumentenbond.

Indexatie

Als iemand pensioen ontvangt is het plezierig als dat inkomen stijgt wanneer de prijzen stijgen. 'Indexatie' wordt dat genoemd. De politiek vindt dat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars beter moeten uitleggen of men überhaupt indexeert en zo ja op welk niveau; want niet iedere indexatieregeling is even goed. De Consumentenbond heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen om te regelen dat die informatie voor de consument begrijpelijk wordt, zonder ingewikkelde formules, cijfers en getallen. Gedacht kan worden aan een sterrensysteem, of een kleurcode zoals bij witgoed. De Kamer wil dit ook.

Een dergelijk systeem helpt de consument bij het maken van een keuze. Als zijn pensioen niet geïndexeerd wordt, kan hij besluiten om zich bij te verzekeren of extra te gaan sparen. Ook bij verandering van baan is dat van belang. De werknemer heeft het recht zijn pensioen te laten staan bij de pensioenuitvoerder van zijn oude werkgever of over te hevelen naar dat van zijn nieuwe. Als zijn oude pensioenregeling wel indexeert en zijn nieuwe niet, dan kan hij vaak beter het geld bij zijn oude pensioenfonds of –verzekeraar laten staan.

