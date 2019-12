Klachten wachtlijsten thuiszorg houden aan

Ondanks de toegezegde extra miljoenen komen er bij de Consumentenbond nog steeds flink wat klachten binnen over wachtlijsten in de thuiszorg. Het meldpunt ‘Toegang tot Thuiszorg’ noteerde in krap drie weken ruim honderd klachten.

De klagers moeten lang wachten op bijvoorbeeld hulp bij de persoonlijke verzorging of noodzakelijke huishoudelijke hulp. Bijna de helft van hen wacht zelfs al (veel) langer dan de maximaal aanvaardbare wachttijd van zes weken.



Voor het moment dat staatssecretaris Ross–Van Dorp van Volksgezondheid met de extra 95 miljoen euro over de brug kwam, trokken al ruim 200 mensen bij de Consumentenbond aan de bel over wachtlijsten in de thuiszorg. Bovendien ontving de bond de afgelopen maanden zeker 200 andere reacties over knelpunten in de thuiszorg. Dat ging vaak over de kwaliteit van de geboden hulp of over gebrekkige communicatie. In totaal staat de teller nu op ruim 500 klachten en reacties.



Meldpunt: 070 – 445 45 66

Wie ook tegen wachtlijsten in de thuiszorg aanloopt, kan dat kenbaar maken bij het meldpunt ‘Toegang tot Thuiszorg’. Dit meldpunt blijft nog tot en met vrijdag 22 september bereikbaar op telefoonnummer 070–445 45 66, en op deze site.

