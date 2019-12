Eind aan misleidende prijzen in de reis- en luchtvaartbranche

De reis- en luchtvaartsector heeft dat vastgelegd in de `Code Reisaanbiedingen´, die maandag 18 september is aangeboden aan staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken. De Consumentenbond heeft sinds de luchtvaartcampagne van 2004 gestreden voor eerlijke prijzen in deze sector. Punt van kritiek is wel dat de code pas in april 2007 ingaat.

Lokkertjes

De reiscode moet ook een eind maken aan lokkertjes met lage prijzen die in de praktijk niet te boeken zijn, omdat er bijvoorbeeld maar één stoel voor die prijs is of omdat die maar voor één vertrekdag geldt. De Code wordt onderschreven door de brancheorganisaties Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR), Board of Airline Representatives in the Netherlands (BARIN), HISWA en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Vanaf 1 januari 2007 kan de Consumentenautoriteit bedrijven die zich schuldig maken aan misleiding door middel van boetes of andere bestuurlijke maatregelen sancties opleggen.

Kritisch

De Consumentenbond is weliswaar tevreden over het resultaat maar zal de ontwikkelingen voor en na 1 april kritisch volgen. De bond roept bedrijven op om zich al voor de ingangsdatum aan de code houden. In het voorjaar van 2007 komt er een meldpunt voor bedrijven die dat niet doen.

