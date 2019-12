Consumentenorganisaties luiden noodklok over NS bij winterweer

Utrecht/Amersfoort/Den Haag, 5 januari 2006

De consumentenorganisaties in het LOCOV hebben aan NS en Pro Rail om uitleg gevraagd over de treindienst op 30 december die op veel plaatsen in chaos is geƫindigd. Volgens de consumentenorganisaties zouden de treinen ook bij winterse omstandigheden moeten kunnen blijven rijden, desnoods op basis van een nooddienstregeling. NS en ProRail moeten daarover afspraken maken.

ROVER, ANWB, de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad, de Consumentenbond, de Samenwerkende Ouderenorganisaties CSO en de Fietsersbond hebben een brief geschreven aan minister Peijs, staatssecretaris Schultz van Haegen en de directeuren van NS en ProRail. In die brief wordt geconstateerd dat in het verleden geleerde lessen bij extreem winters weer niet meer worden toegepast. Zo vriezen wissels vast terwijl deze verwarmd behoren te worden, zijn treinen niet bestand tegen sneeuw en wordt er niet op een goede manier overgeschakeld op een nooddienstregeling. Aan alle betrokkenen wordt uitleg gevraagd. De consumentenorganisaties eisen ook een noodscenario voor dit soort situaties. Daarbij gaat het vooral over maatregelen om een nooddienst te kunnen rijden, informatie voor treinreizigers bij barre weersomstandigheden en vaste afspraken over noodopvang.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de consumentenorganisaties in het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV), te weten: ANWB, Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), Consumentenbond, Coƶrdinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), Fietsersbond en reizigersvereniging ROVER. Bijgaand sturen wij u ook de verstuurde brief.

