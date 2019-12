Iedereen moet vrij kunnen surfen met mobieltje

Consumenten moeten via een mobiele telefoon net zo vrij kunnen surfen als via een computer. De Consumentenbond wil dat de telefoonbedrijven een einde maken aan de kunstmatige beperkingen die zij opleggen aan mobiel internet. Het 'opengooien' van mobiel internet is nodig om het een succes te maken; tot nu toe slaat het in Nederland niet aan.

Wie via een computer op internet surft, kan overal gemakkelijk bij. Maar wie via een mobiele telefoon op internet surft, komt uit bij de 'portal' van het eigen telecombedrijf, zoals I-mode van KPN en Vodafone Live!. En dat geeft allerlei beperkingen. Zo wordt je geleid naar de sites die de telecombedrijven toelaten en is het lastig om naar andere sites te gaan. Ook betaal je véél meer als je buiten de portal surft. En er worden speciale mobieltjes voor specifieke portals verkocht, zodat de consument denkt dat hij niet naar alle websites kan surfen.

Consumenten moeten via álle mobieltjes (waarmee je kunt internetten) bij álle websites kunnen komen, net als bij gewoon internet. Dat is ook in het belang van het bedrijfsleven, want alleen dan zal mobiel internet wél een succes worden. Bedrijven moeten op hun beurt ook zo vrij zijn als op het gewone internet, zodat zij kunnen aanbieden wat ze willen. Dat is ook weer goed voor consumenten.

Om dat voor elkaar te krijgen hebben de meest populaire websites op het mobiele internet de krachten gebundeld. Zij hebben gezamenlijk ideeën ontwikkeld over een 'open mobiel internet'. De Consumentenbond heeft zich hierbij aangesloten.

De partijen die het voortouw hebben genomen in deze discussie zijn: ABN Amro, beleggersbank Alex, ANWB, BelCompany, Consumentenbond, Endemol, Meteo Consult, MTV, NS, Rabobank, Reed Business Information, Speurders.nl, Spits, Sports Plaza en Telegraaf. Zij nodigen binnenkort ook andere bedrijven uit om zich bij dit initiatief aan te sluiten.