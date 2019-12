Massale steun voor meer veiligheid op internet

Consumentenbond eist ‘ingebakken’ beveiliging digitale producten en diensten

Meer dan 10.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder de petitie van de Consumentenbond voor veilige digitale producten en diensten. In deze petitie eist de bond dat beveiliging een standaard onderdeel wordt van het aanbod, zoals autogordels in een auto. Vandaag heeft de bond deze handtekeningen overhandigd aan de Tweede Kamer. Ook heeft de bond vandaag bij de start van de overheidscampagne ‘Digibewust’ gepleit voor een gezamenlijke aanpak van de onveiligheid op internet.

Consumenten maken steeds meer gebruik van mogelijkheden om op hun computer of op websites persoonlijke gegevens op te slaan. Het aantal mogelijkheden neemt toe en instanties als banken en overheden verwachten van consumenten dat ze gebruik maken van die mogelijkheden. Maar consumenten worden ook steeds meer geconfronteerd met veiligheidsproblemen, op de eigen computer met internetaansluiting én bij internetdomeinen. Bijvoorbeeld, keer op keer lukt het kwaadwillenden om die persoonlijke gegevens te achterhalen en misbruiken.

Consumenten voelen zich - dus terecht - onveilig op internet, maar het is voor een leek moeilijk zich (goed) te beveiligen. Bijvoorbeeld, het configureren van een beveiligingspakket is lastig, de kwaliteit van die software loopt zeer uiteen en verandert steeds weer, en bedrijven creëren zelf problemen met veiligheid. En dat terwijl het bedrijfsleven voor de oplossing hoofdzakelijk naar de consument wijst.

De Consumentenbond vindt dat computerleveranciers, internetproviders en dienstenaanbieders op internet veilige producten en diensten moeten leveren. Dat betekent concreet dat consumenten niet meer zelf hun beveiliging moeten aanschaffen en instellen, maar dat die beveiliging een standaard onderdeel is van het product of de dienst. Beveiliging wordt dan een tussenhandelmarkt, net als bij autogordels.

Aan de Technologiecommissie van de Tweede Kamer heeft de Consumentenbond vandaag een petitie overhandigd waarin deze oproep is verwoord. Ook heeft de bond vandaag bij de lancering van de campagne ‘Digibewust’ ervoor gepleit dat overheid, bedrijfsleven en consumenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn om digitale producten en diensten veilig te maken. Dat is immers in het belang van iedereen.

Meer informatie

Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl