Vraag het een onderzoeker: alcohol en lijnen

Enige tijd geleden verzochten wij u uw vragen op het gebied van voeding aan ons te stellen. Onze onderzoeker beantwoordde dit keer de vraag: 'Hoe zit het met alchocol en lijnen?'

Alcohol en lijnen

Over het algemeen is het verstandig om matig te zijn met alcohol, twee consumpties per dag en niet iedere dag.

Alcohol en lichaamsgewicht

Hoe meer alcohol iemand drinkt, hoe groter het risico op overgewicht. Er zijn twee redenen waarom alcohol het risico op dik worden vergroot:

Alcohol levert per gram zeven calorieën

Dat is relatief veel. Daar komen de calorieën uit de suikers in de drank nog bij. Het drinken van alcohol kan bovendien de eetlust aanwakkeren. Wanneer bij de borrel zoutjes, chips en andere hartige hapjes gegeten worden, loopt het aantal calorieën uiteraard verder op. Deze energie komt bovenop wat het lichaam toch al binnen krijgt. Alcohol kan niet worden opgeslagen in het lichaam

Alcohol is potentieel giftig en het lichaam wil het daarom zo snel mogelijk kwijt en verbrandt het. Daardoor wordt de verbranding van andere energiebronnen, met name vet, onderdrukt. Het vet dat overblijft, wordt opgeslagen, met name in de buik (de beroemde ‘bierbuik’). Bij deze vorm van vetverdeling treden vaker aandoeningen op als hart- en vaatziekten, diabetes en galstenen.

Drinkt iemand zó veel dat hij of zij verder weinig meer eet, dan zal op den duur het lichaamsgewicht weer afnemen. Per persoon verschilt bij welke hoeveelheid alcohol dat gebeurt. Bij een hogere alcoholconsumptie wordt alcohol voor een groter deel omgezet in warmte. Daardoor zal de alcohol in deze situatie het lichaamsgewicht waarschijnlijk minder verhogen.