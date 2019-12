Wensen patiënt bij zorg hartfalen onvoldoende gehonoreerd

De Consumentenbond onderzocht welke ziekenhuizen op deze aspecten het best scoren bij hartfalen. De bond wil deze gegevens inzichtelijk maken zodat consumenten een keuze kunnen maken voor welke aandoening zij naar welk ziekenhuis moeten. Een indeling naar koplopers, middenmoters en achterblijvers van ziekenhuizen staat in de Consumentengids van februari.

68 van de 95 Nederlandse ziekenhuizen hebben meegewerkt aan het onderzoek. Een kwart daarvan is gekwalificeerd als achterblijver en een kwart als koploper. Van de koplopers scoren er drie op alle drie de punten (informatievoorziening, begeleiding en samenwerking) bovengemiddeld. Het Deventer Ziekenhuis, Kennemer Gasthuis (Haarlem) en Refaja Ziekenhuis (Stadskanaal).

Serie onderzoeken

De Consumentenbond is een serie onderzoeken gestart om informatie te krijgen over welke ziekenhuizen voor welke aandoening het best toegerust is.

<img height="131" alt="Maak kennis met de Consumentengids voor €1" src="https://www.consumentenbond.nl/webwinkel/images/webwinkel/losse_nummers/l_cg_2006_feb.jpg" width="85" align="left" border="0">Lees ook

Het complete artikel in de februari-uitgave van de Consumentengids: tijdelijk voor €1

Bond Online-abonnees lezen het dossier Ziekenhuizen - hartfalen