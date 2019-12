13% gebruikers internetbankierprogramma’s heeft problemen

Bij ruim de helft van de gevallen ging het om problemen met inloggen, het versturen van opdrachten en aanvragen en activeren van het programma. De problemen kwamen vaker voor bij ABN Amro en de Postbank (beide 19%). De Fortis- en Rabo-programma’s stuitten op minder problemen (4%).

Verreweg de meesten vinden de programma’s veilig genoeg: 88%. Toch twijfels 5% nog steeds aan de veiligheid en weet 7% het niet. Opvallend is dat het Postbankprogramma niet als minder veilig wordt ervaren, terwijl de Consumentenbond dat wel vindt als er gebruik wordt gemaakt van papieren lijsten met TAN-codes. Als de consument voor de variant met TAN-codes per sms kiest, is de veiligheid al een stuk groter.

Toch zijn de gebruikers aardig tevreden over hun internetbankierprogramma. Dat geldt voor alle banken. Vooral de gebruiksvriendelijkheid, de uitvoering van betaalopdrachten en de bereikbaarheid van de site scoren hoog. Iets minder te spreken zijn mensen over de telefoonkosten van de helpdesk.

De Consumentenbond vindt dat de banken hun websites moeten verbeteren om het aantal problemen met internetbankieren te verminderen. Bij de Postbank ziet de Consumentenbond liever dat gebruikers kunnen werken met een soort rekenmachientje dat beveiligingscodes genereert.

