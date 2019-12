Bromfietsers: vóór 1 mei een nieuw kenteken

Vanaf 1 januari 2007 is een bromfietskenteken in Nederland verplicht. Op 1 mei 2006 moeten bromfietseigenaren hun verzekering verlengd hebben. De kosten voor dit kenteken zijn €22,50, plus de kosten van een schouwing bij de bromfietshandel én de vervaardiging van de plaat.

Voor wie?

Bromfietsen, scooters, fiets met hulpmotor, elektrische step, brommobiel.

Wat te doen?

Allereerst moeten de eigenaren de brommer naar een bromfietshandelaar brengen voor een schouwing. De bromfietshandelaar mag zelf de prijs van de schouwing bepalen. Vraag dus wat de schouwing kost, houd rekening met de betaling en informeer of je met jouw bromfiets bij de schouwer terecht kunt. Met het schouwrapport moeten ze vervolgens naar het postkantoor om het kenteken aan te vragen. Hier moet u €22,50 betalen. Het kenteken bestaat uit:

Deel IA: het voertuigbewijs. Hierop staan alle technische gegevens van het voertuig

Deel IB: het tenaamstellingbewijs. Hierop staan de naam- en adresgegevens van de eigenaar/houder

Deel II: het overschrijvingsbewijs. Dit bewijs is nodig bij overdracht (bijv. verkoop) van de bromfiets

Vervolgens gaat u met dit formulier naar de bromfietshandel en laat u de kentekenplaat maken.

Hoe ziet de plaat eruit?

Er is speciaal voor de bromfiets een nieuwe kentekenplaat met gele ondergrond en zwarte letters ontworpen. U kunt kiezen uit twee modellen:

staand model van 10X17,5 cm

liggend model van 14,5X12,5 cm

Snorfietsen krijgen hetzelfde model, alleen in het lichtblauw, zodat het in een oogopslag duidelijk is of je met een brom- of een snorfiets te maken hebt.

Wat kost het?

Behalve de €22,50 bij het postkantoor, moet u de bromfietshandelaar betalen voor de schouwing en de vervaardiging van de kentekenplaat. Bromfietshandelaren bieden totaalpaketten aan. Reken op zo’n 50 euro. Vraag bij een ‘losse’ keuring hoeveel de schouwing kost.

Waarom?

Reden voor de invoering van de kentekenplaat is het terugdringen van diefstal. Een andere reden is dat justitie meer zicht heeft op onverzekerden, wegmisbruikers en technische staat van onderhoud.

