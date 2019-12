Eén tarief voor bellen binnen EU goed voor consumenten

De Europese Commissie heeft aangekondigd met wetgeving te komen die de kosten van mobiel bellen in Europa inzichtelijker en goedkoper maakt. Mobiel bellen van en naar het buitenland is duur. Daarom heeft de Consumentenbond in het verleden al gepleit voor een drastische verlaging van de tarieven. Ook de Europese Commissie vindt dat de tarieven die mobiele aanbieders vragen nog steeds te hoog zijn.

Geen torenhoge rekeningen achteraf

De Consumentenbond vindt dat consumenten onbezorgd vanuit de (Europese) vakantiebestemming moeten kunnen bellen zonder achteraf geconfronteerd te worden met torenhoge rekeningen. De tarieven voor bellen moeten daarom gelijk gesteld worden met de tarieven die in Nederland gelden. Het is nog niet duidelijk in hoeverre het voorstel van de Europese Commissie voldoet aan deze eis van de Consumentenbond.

Tot nu toe is niemand in staat gebleken om iets te doen aan de hoge tarieven die mobiele operators hanteren voor bellen binnen de EU. Daarom is de Consumentenbond blij dat Europa eindelijk stappen in deze richting onderneemt.

