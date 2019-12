Consumenten op verkeerde been gezet met dure platte tv’s

<img height="143" alt="" src="/images/algemeen/wc_small.gif" width="100" align="right" border="0">De kabelaars gaan de wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal deze zomer in HD-kwaliteit doorgeven. Als mensen daarvan willen genieten, moeten zij (los van het abonnement en de decoder) vaak een nieuwe, prijzige televisie aanschaffen.

In een recente reclamefolder van Media Markt worden twee kostbare televisies aangeprezen: een plasmascherm van 1.444 euro en een LCD-tv van 1.199 euro. Bij beide staat het logo dat aangeeft dat ze HD-ready zijn, maar dat zijn ze in werkelijkheid niet.

Aan de directie van Media Markt heeft de Consumentenbond gevraagd om in de winkels op de betreffende televisietoestellen duidelijk zichtbaar aangeven dat ze – in tegenstelling tot wat in de folder wordt beweerd – niet HD-ready zijn. Mensen die deze toestellen reeds hebben gekocht, moeten hun geld kunnen terugkrijgen.

