Pas op met reclamefolders voor platte tv’s

Reclamefolders voor platte tv’s kunnen incorrect, onvolledig of verwarrend zijn, zo blijkt uit een inventarisatie van de Consumentenbond. Aan de winkelketens Block en MyCom heeft de bond zelfs gevraagd te rectificeren.

Verwarring

De uitzendingen van het WK voetbal zijn de eerste Nederlandse tv-programma’s die in HD-kwaliteit (scherper plaatje door meer beeldpunten) worden uitgezonden. Met het oog op het WK worden consumenten met reclamefolders bestookt met platte tv’s die HD-ready zouden zijn. Maar uit een inventarisatie van de Consumentenbond blijkt dat de folders van winkelketens incorrect, onvolledig of verwarrend kunnen zijn.

Incorrect, omdat ze het HD-ready logo gebruiken voor toestellen die juist niet HD-ready zijn. Onvolledig omdat ze aangeven dat een toestel HD-ready is, maar ze onvoldoende specificeren om dat te kunnen controleren (terwijl het logo dus niet altijd correct wordt toepast). En verwarrend omdat ze voor televisies termen gebruiken die lijken op HD-ready, terwijl die toestellen niet HD-ready hoeven te zijn, bijvoorbeeld termen als ‘HDMI-ready’, ‘original HDMI’ of ‘HD compatible HDMI‘.

Actie

De Consumentenbond heeft de winkelketens, die onterecht het HD-ready logo gebruiken, gevraagd om op de winkelschappen te rectificeren. Eerder was dat MediaMarkt, nu zijn dat Block en MyCom. Klanten die deze toestellen al hebben aangeschaft, moeten ze de mogelijkheid bieden om het geld terug te krijgen. Block heeft daar al positief op gereageerd.



De Consumentenbond heeft aan de EICTA, die het HD-ready logo uitgeeft, gevraagd om een lijst te leveren van tv’s die daadwerkelijk HD-ready zijn. Richting consumenten geeft de Consumentenbond aan om niet alleen op het HD-ready logo te letten, maar vóór de aanschaf van een plat scherm zelf bij de fabrikant aan de hand van het typenummer te controleren of de tv wel écht HD-ready is.

