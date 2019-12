Doe mee: enquête over transacties met je mobieltje

Via je mobieltje een stem uitbrengen op de kandidaten bij Idols of Dancing With The Stars. Verkeersinformatie bekijken via je mobieltje. Of het binnenhalen van de nieuwste ‘ringtone’ voor je mobieltje. Wie dat wel eens doet, kan meedoen aan een enquête.

Inzicht

Europese en Amerikaanse consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, houden de enquête. Zij hebben zich verenigd in de TACD. Samen willen ze meer inzicht krijgen in de dingen die goed of fout gaan bij het afnemen van betaalde diensten via de mobiele telefoon.

Meedoen

Vul de enquête in zodat de consumentenorganisaties bij de Europese en Amerikaanse overheden sterk staan wanneer zij pleiten voor een betere positie van de consument. U kunt nog meedoen tot 1 juli 2006. Klik hier voor de enquête: http://www.consumersinternational.org/survey/survey.asp?s=01031110014115

Lees ook

