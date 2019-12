De Consumentenbond opent het meldpunt ‘Toegang tot thuiszorg’. Het telefonisch meldpunt is iedere werkdag geopend van 09.00 tot 17.30 uur via nummer 070 – 445 45 66. Staat u op een wachtlijst of heeft u andersoortige problemen in de thuiszorg, meld het ons via dat nummer, of vul hier meteen de vragenlijst in. Het meldpunt is geopend tot 22 september 2006.

Al eerder hield de Consumentenbond een enquete onder 3.200 mensen over problemen in de thuiszorg. 115 Mensen gaven aan dat zijzelf, of iemand uit hun gezin, recht heeft op zorg in het kader van de AWBZ. Van deze 115 mensen doet 67% een beroep op thuiszorg, en meer dan de helft krijgt de geïndiceerde zorg niet, of slechts gedeeltelijk.

Staatssecretaris Ross-van Dorp van Volksgezondheid heeft inmiddels extra geld toegezegd om wachtlijsten in de thuiszorg te voorkomen, en weg te werken. Door middel van dit meldpunt controleren wij in hoeverre de problemen echt zijn opgelost.

