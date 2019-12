Behandeling spataderen: patiënt moet centraal staan

De Consumentenbond keek in het onderzoek niet naar het resultaat van de behandeling. Wel werd onderzocht of patiënten binnen één dag de hele molen van onderzoek tot behandelplan kunnen doorlopen. Andere belangrijke aandachtspunten waren de informatievoorziening en de onderlinge samenwerking tussen specialisten. Bij het Havenziekenhuis in Rotterdam en kliniek Valkenhorst (Valkenburg) is dat het minst goed geregeld, zij eindigen daarom als laatste en voorlaatste.

Verwijde bloedvaten

Spataderen zijn sterk verwijde bloedvaten, die niet meer goed werken. Behalve lelijk zijn ze soms pijnlijk en ook kunnen spataderen zorgen voor kramp, jeuk en huidafwijkingen. Geneesmiddelen zijn er niet, maar de spatader kan wel verwijderd worden. Het bloed kiest dan vanzelf een weg via een andere ader. Er zijn veel verschillende behandelmethodes voor het verwijderen van spataderen.