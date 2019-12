It’s moet typenummers in folder vermelden

In de reclamefolder meldt It’s wel bepaalde producteigenschappen, maar niet de typenummers. Zo’n typenummer biedt voor consumenten de mogelijkheid om bijvoorbeeld via internet allerlei gegevens op te zoeken. Zoals nadere technische informatie, prijzen die andere winkels vragen en ervaringen van andere consumenten.

<img height="82" alt="" hspace="5" src="/images/themas/dossierpaginas/groot/hdready_klein.gif" width="109" align="right" vspace="5" border="0">HD-ready

De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de informatie in de folder niet zo duidelijk en volledig mogelijk is en dus in strijd is met de reclamecode. Ook de Consumentenbond vindt dat consumenten een zo compleet mogelijk beeld moeten krijgen van het aanbod. Zo kan het typenummer bijvoorbeeld duidelijkheid geven of een televisietoestel (echt) HD-ready is.

Deze zomer voerde de bond nog actie tegen reclame-uitingen waarbij onterecht werd vermeld dat een televisie HD-ready was of dat dat niet te controleren was door het ontbreken van het typenummer.

Lees ook

Alles over HD-tv

Nieuwsbericht Pas op met reclamefolders voor platte tv’s - 24 mei 2006