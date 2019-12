Tip: vraag de kinderopvangtoeslag aan vóór 1 april

Wilt u nu nog recht hebben op de kinderopvangtoeslag over het afgelopen jaar, dan moet u de toeslag vóór 1 april 2006 bij de Belastingdienst aanvragen. Dit doet u via het formulier Definitieve Opgaaf tegemoetkoming kinderopvang 2005.

U kunt dit formulier:

downloaden via www.toeslagen.nl aanvragen bij de Belastingtelefoon (0800-0543)

U kunt de toeslag voor de kinderopvang 2005 niet aanvragen via uw aangiftebiljet.

Tip:

Wilt u langer de tijd hebben om de toeslag aan te vragen verzoek de fiscus dan om uitstel voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting 2005. De uitsteltijd die u krijgt, geldt ook voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Verwerking aanvraag

De Belastingdienst heeft acht weken nodig om uw aanvraag voor de kinderopvangtoeslag te verwerken.

Nieuwe berekening van de kosten

De toeslag wordt vanaf 2006 per maand berekend. Mensen hoeven dus niet langer het gebruik van kinderopvang een heel jaar vooruit te schatten. De kinderopvangkosten van de eerste maand krijgt u in de daarop volgende maanden in de vorm van een voorschot uitbetaald. Veranderen de kosten, dan verrekent de Belastingdienst dat aan het einde van het jaar.

Ook wordt de toeslag vanaf 2006 alleen betaald voor de maanden dat het kind echt op de kinderopvang zit. Het jaarbedrag wordt niet meer verdeeld over gelijke maandelijkse termijnen, zoals in 2005. Wijzigingen in uw situatie moet u doorgeven via het wijzigingsformulier of het aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag op www.toeslagen.nl.

Let op:

Ook als u het afgelopen jaar al een voorlopige aanvraag had ingediend en maandelijks een bedrag kreeg uitbetaald, moet u opnieuw (eenmalig) een aanvraag indienen. Dit komt omdat de manier van berekenen en uitbetalen van de toeslag in 2006 is veranderd. Vult u nogmaals de aanvraag in, dan krijgt u daarna jaarlijks automatisch bericht van de Belastingdienst over de toeslag. De hoogte van de toeslag wordt gebaseerd op de meest actuele gegevens die de Belastingdienst van u heeft.

