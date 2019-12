Consumentenbond wenst heldere pensioen-indexatie-informatie

De Consumentenbond steunt het voorstel van een deel van de Kamer om de consument daarover op een eenvoudige manier te informeren. De bond heeft ook de rest van de Tweede Kamer gevraagd om hiermee in te stemmen.

Indexatie

Als een consument pensioen ontvangt is het plezierig als dat verhoogd wordt wanneer de prijzen stijgen. In ‘pensioenland’ spreekt men dan over indexatie. In het wetsvoorstel wordt voorgeschreven dat een pensioenfonds of een –verzekeraar informatie moet geven aan de deelnemers van pensioenregelingen over of de regeling een vorm van indexatie kent en zo ja, hoe goed die is.

Volgens de Consumentenbond is voorgestelde informatie voor de consument niet begrijpelijk en dus zinloos. Een deel van de Kamer wil nu dat de informatie vereenvoudigd wordt. Dat kan door middel van een eenvoudig sterren-systeem, verschillend gekleurde vlaggetjes of - zoals het energielabel bij witgoed- met lettertjes en een kleurenlabel.