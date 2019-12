1-euro-advertentie transavia.com misleidend

Onduidelijke toeslagen

Volgens de RCC moeten reclame-uitingen zo duidelijk en volledig mogelijk zijn. Bij de advertentie van transavia.com stond weliswaar in kleine lettertjes ‘enkele reis, exclusief belastingen en wijzigingen voorbehouden’, maar wie wilde boeken was tientallen malen duurder uit. Dit terwijl transavia.com heel eenvoudig de all-in prijs (voor zover bekend) had kunnen noemen.

Ook verwees de commissie naar de veranderde opvattingen van consumenten en reisorganisaties over dit soort advertenties. Eerder deze week hebben de reis- en luchtvaartsector, mede op initiatief van de Consumentenbond, een Code Reisaanbiedingen opgesteld die een eind aan misleidende advertenties moet maken. Transavia.com is een van de ondertekenaars.