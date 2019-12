Kind niet altijd centraal bij ‘knippen’ amandelen

<img height="150" alt="" hspace="5" src="http://212.72.56.204/images/algemeen/taart_ziekenhuis.jpg" width="200" align="right" vspace="5" border="0">Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein komt met het cijfer 10 als beste uit de bus. Voor het eerst wordt die maximale score bij een onderzoek naar de patiëntgerichtheid van ziekenhuizen toegekend. Voor de Consumentenbond reden om het St. Antonius Ziekenhuis op taart te trakteren.

Narcose

Het ‘knippen’ van de amandelen is een van de meest gangbare operaties bij kinderen. Jaarlijks worden bij circa 35.000 kinderen de neus- en/of keelamandelen verwijderd. Bij vijf ziekenhuizen mogen ouders niet bij het toedienen van de narcose aanwezig zijn. Bij het ontwaken is dat bij 26 ziekenhuizen niet toegestaan. In ongeveer de helft van de (ééndaagse) opnames liggen de kinderen voor en na de behandeling op een afdeling met volwassenen en in 29 ziekenhuizen worden de patiëntjes niet verpleegd door kinderverpleegkundigen. Daarnaast schieten 32 ziekenhuizen tekort op het gebied van informatie over pijnbestrijding. Door al deze factoren wordt een operatie voor het kind onnodig zwaar.