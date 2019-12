Politieke steun voor gratis schoolboeken

Een ruime politieke meerderheid vindt dat ouders niet hoeven op te draaien voor de stijgende kosten van schoolboeken voor het voortgezet onderwijs. Na de SP en ChristenUnie namen afgelopen weekend ook PvdA en CDA dit standpunt op in hun verkiezingsprogramma. Hiermee komen deze partijen tegemoet aan het pleidooi van de Consumentenbond en belangenvereniging Ouders&Coo voor een andere financiering van leermiddelen. Beide organisaties vinden dat scholen verantwoordelijk moeten worden voor de aanschaf en de distributie van boeken, cd-roms en dergelijke. Dit zal hen stimuleren om beter op het geld te letten bij de keuze van lesprogramma’s en leermiddelen. Actie

De afgelopen maanden voerde de Consumentenbond samen met Ouders&Coo actie tegen de hoge kosten van schoolboeken, hierin gesteund door ruim 8.000 handtekeningen van ouders. Op 12 september werden deze handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs door Hugo de Groot, die hiervoor speciaal uit zijn boekenkist was herrezen.

Het woord is nu aan de minister, die bij de begrotingsbesprekingen later deze herfst geld moet vrijmaken voor de nieuwe aanpak.