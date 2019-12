Gezondheidszorg: meer openheid en betere afhandeling van klachten

De IGZ concludeert in haar jaarrapportage dat er te weinig openheid is over de kwaliteit van de zorg. Daarnaast kraakt de inspectie een harde noot ten aanzien van de afhandeling van klachten. Consumenten en patiënten kennen de weg naar klachtencommissies, maar ze zijn vaak ontevreden over het resultaat. En ook de mogelijkheden van tuchtrechtregelingen zijn onvoldoende bekend, zo stelt de IGZ in het rapport ‘Staat van de Gezondheidszorg 2006’. De Consumentenbond onderschrijft de gesignaleerde knelpunten. Als mogelijke oplossing noemt de bond een systeem van geschillencommissies en Algemene Voorwaarden. In die voorwaarden moet nauwkeurig worden beschreven wat de rechten zijn van patiënten en hoe zorgverleners informeren over klachtenregelingen. Ook steunt de Consumentenbond het idee van PvdA-kamerlid Khadija Arib, die pleit voor een Ombudsman Zorg.

Transparantie

Een ander punt uit het rapport van de IGZ is de transparantie. De Consumentenbond pleit al jaren voor meer openheid van zaken. Ziekenhuizen, instellingen, huisartsen en andere zorgverleners moeten volledige openheid geven over de kwaliteit van de door hen geboden zorg. Nu is die informatie onvoldoende beschikbaar, waardoor consumenten geen afgewogen keuze kunnen maken.