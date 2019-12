Croissants met veel schadelijk transvet

Dat croissants niet passen in een gezond ontbijt, is bekend. Toch is de uitkomst van het onderzoek opmerkelijk. Croissants zijn er in twee soorten, in sommige is roomboter verwerkt, in andere margarine. Roomboter is een melkproduct en bevat daarom van nature een kleine hoeveelheid van het schadelijke transvet. Wie daar veel van binnenkrijgt, verhoogt zijn kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk.

In goede margarine is het gehalte transvet praktisch nul. Daarom is het vreemd dat juist de margarine-afbakcroissants van Schoof, € Croissants en Euro-bread het meeste transvet bevatten, méér dan de roomboter-croissants. Dat duidt op het gebruik van ouderwetse en goedkope margarine. De Consumentenbond roept de betrokken fabrikanten op voortaan margarine zonder transvet te gebruiken. Of de hoeveelheid transvet moet op het etiket worden vermeld. Daarnaast rekent de bond op een krachtig signaal van de betrokken supermarktketens.

Elf keer vetter dan volkorenbrood

In totaal onderzocht de Consumentenbond zestien merken afbakcroissants en ook werden de kant-en-klare croissants van veertien winkelketens onder de loep genomen. Het onderzoek wijst uit dat een croissant gemiddeld voor bijna een kwart uit (vooral verzadigd) vet bestaat. Daarmee bevat de croissant elf keer meer vet dan volkorenbrood en negen keer zo veel als krentenbrood. Zelfs gevulde koek bevat 40% minder vet.