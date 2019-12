Eerste premie zorgverzekering bekend

De eerste premie voor de zorgverzekering van volgend jaar is bekend. Verzekeraar DSW rekent in 2007 een premie van €1.137 voor de basisverzekering. Zorgverzekeraar DSW is met de basispremie voor volgend jaar €87 duurder dan vorig jaar, maar de maatschappij blijft wel onder het door Zorgverzekeraars Nederland aangekondigde gemiddelde van €1.188. In de loop van oktober en november maken ook andere verzekeraars hun prijzen bekend. De Consumentenbond biedt leden vanaf eind november de kans via internet alle verzekeraars te vergelijken om zodoende een afgewogen keuze te maken. Oude schoenen

Wie wil overstappen moet niet vergeten zijn huidige verzekering op tijd op te zeggen. Dat moet uiterlijk 31 december 2006. Wie een aanvullende verzekering wil en alles bij één verzekeraar wil onderbrengen, moet ook eerst zeker weten dat de nieuwe verzekeraar hem wel accepteert. Gooi je oude schoenen niet weg, voordat je nieuwe hebt.