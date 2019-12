Hoe meer actie tegen overgewicht, hoe dunner de Nederlander

Met het boek erkent de levensmiddelenindustrie de grote verantwoordelijkheid die ze heeft bij het bestrijden van overgewicht. De fabrikanten doen in het boek verslag van enkele goede acties en initiatieven. Maar in de ogen van de Consumentenbond is er nog genoeg te doen, met name op het gebied van etikettering, productsamenstelling en marketing. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat er vooral van ongezonde producten als gevulde koeken, snacks en frisdranken steeds grotere porties op de markt komen. De Consumentenbond daagt de levensmiddelenindustrie uit volgend jaar een nieuw boek te publiceren met daarin de acties tegen overgewicht. Maar dan wel een boek dat tien keer zo dik is, want ‘hoe dikker het boek, hoe dunner de Nederlander’.

Aanscherping reclamecode

Inmiddels kampen 3,5 miljoen volwassen Nederlanders (40%) met overgewicht en onder kinderen is 14% van de jongens en 17% van de meisjes te dik. De Consumentenbond pleit ervoor dat het voor consumenten makkelijker wordt een gezonde keuze te maken. Ook is de bond voorstander van aanscherping van de reclamecode. Concrete aanbevelingen zijn: stop reclame voor ongezonde voeding op tijden dat kinderen tv kijken; hou op met spaaracties voor kinderen bij ongezonde producten; geen voedings- of gezondheidsclaims op producten die veel, suiker of zout bevatten.