Restitutie WAO-hiaatverzekering

Uit een proefprocedure van stichting De Ombudsman is gebleken dat klagen over de hoogte van de teruggave vaak nog extra geld oplevert. De door de verzekeraar ingehouden kosten worden namelijk niet of nauwelijks onderbouwd. Daarom adviseert stichting De Ombudsman werknemers na te gaan hoe bij henzelf de premieteruggave is geregeld. Hoewel dit per verzekeraar kan verschillen, kan klagen hierover bij de eigen verzekeraar (en in tweede instantie via het Klachteninstituut Verzekeringen) tientallen tot honderden euro's opleveren.

Restitutie

Uit onderzoek van de Geldgids van februari dit jaar bleek al dat verzekeraars en pensioenfondsen best bereid waren premies terug te betalen of te verrekenen met nog te betalen premies. Wel hielden de meeste verzekeraars in ons onderzoek 25% van de premie over 2004 in als kostenvergoeding. De teruggave kan werknemers een bedrag opleveren van 300 tot 850 euro, waarbij jongere werknemers het meeste terugkrijgen. Pensioenfondsen geven meestal niets terug, maar rekenen wel een lagere pensioenpremie vanaf 2005 of 2006.

WAO naar WIA

De WAO is op 1 januari 2006 vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Met de inwerkintreding van de WIA is er geen sprake meer van een WAO-hiaat (ook wel bekend als WAO-gat). In 2004 en 2005 betaalde premies – door uzelf of door de werkgever – voor een WAO-hiaatverzekering zijn voor niets betaald en dus terugvorderbaar. Immers, wie na 1 januari 2004 ziek werd, kwam niet meer in de WAO maar in de WIA. De WAO kende namelijk een wachttijd van 2 jaar. En dus was er vanaf 2004 ook geen WAO-hiaat meer.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van De Ombudsman