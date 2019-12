Consumentenbond opnieuw in actie tegen lokkertjes

De Consumentenbond heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie tegen SkyEurope.com omdat deze prijsvechter adverteerde met ‘uitgeklede’ tarieven: voor €9 naar bijvoorbeeld Praag, Wenen of Boedapest. In de praktijk komt hier een veelvoud bij aan toeslagen. Enkele weken geleden beoordeelde de Commissie een soortgelijke advertentiecampagne van transavia.com als misleidend. Reclame-uitingen moeten namelijk zo duidelijk en volledig mogelijk zijn. Hoewel Transavia in hoger beroep gaat, voelt de bond zich door deze beslissing voldoende gesteund om ook andere aanbieders aan te pakken. Dat het ook anders kan, bewijzen bijvoorbeeld Ryanair, easyJet en Air Berlin, die – althans op hun websites – adverteren met prijzen inclusief belastingen en toeslagen. Steun onze acties tegen misleidende reisadvertenties

Komt u in de media of op internet advertenties tegen van luchtvaartmaatschappijen of reisorganisaties die u misleidend vindt, bijvoorbeeld omdat de prijs veel hoger uitpakt? Vul dan ons webformulier in en vermeld naam van de adverteerder, website of medium waarin geadverteerd wordt en eventuele bijzonderheden. U kunt ook de advertentie uitknippen en – zonder postzegel - opsturen naar Consumentenbond, antwoordnummer 2259, 2502 VB Den Haag, onder vermelding op de envelop ‘reisadvertenties’.