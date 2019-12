Prijsvechters ‘schoner’ dan grote maatschappijen

Er is een ranglijst van luchtvaartmaatschappijen opgesteld op basis van de gemiddelde uitstoot van CO2 per passagier op een gestandaardiseerde vlucht van 1500 km. De CO2-uitstoot van het slechtst scorende Portugalia was ruim twee keer zo groot als die van Ryanair. Prijsvechters als easyJet en transavia.com scoren daarnaast beter dan British Airways, KLM en Lufthansa omdat ze meer gebruik maken van nieuwe, zuiniger toestellen die minder CO2 uitstoten. Ook zorgen scherpe ticketprijzen vaak voor een vol vliegtuig, waardoor de uitstoot per passagier minder is.

Wanneer consumenten massaal zouden afzien van vliegen met luchtvaartmaatschappijen met de meeste CO2-uitstoot, zouden er binnen de luchtvaart gemakkelijk milieuresultaten te boeken zijn. Vanaf 2011 wordt via Europese wetgeving de groei van CO2-uitstoot door de luchtvaart aan banden gelegd.



