Zorgverzekering: niet overstappen vóór 1 december

Wie wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan het best wachten tot 1 december. Pas dan zijn alle nieuw polissen en de bijbehorende voorwaarden en prijzen bekend. Eerder aanmelden bij een andere verzekeraar kan vaak wel, maar wachten tot alle aanbiedingen bekend pakt mogelijk voordeliger uit. De Consumentenbond biedt leden vanaf begin december de kans via internet alle verzekeraars te vergelijken om zodoende een afgewogen keuze te maken. Ook komt de bond met een telefonische advieslijn. Oude schoenen

Aanmelden bij een nieuwe zorgverzekeraar kan tot 31 januari 2007. Voor wie zich pas in januari aanmeldt bij de nieuwe verzekeraar geldt de overstap met terugwerkende kracht tot 1 januari. Maar vergeet niet op tijd de huidige verzekering stop te zetten. En let op, want opzeggen kan tot uiterlijk 31 december 2006. Wie zijn basisverzekering en aanvullende verzekering bij één verzekeraar wil onderbrengen, moet eerst zeker weten of de nieuwe verzekeraar hem accepteert. Gooi geen oude schoenen weg, voor je nieuwe hebt. Het centrale advies van de Consumentenbond luidt: Stap niet over vóór 1 december, let goed op de termijnen, en check of de nieuwe verzekeraar je accepteert voor je de huidige verzekering beëindigt.