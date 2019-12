Richtlijn gezonde voeding: meer vis en minder zout

De nieuwe richtlijn gezonde voeding komt in de plaats van het oude advies uit 1986. Consumenten wordt geadviseerd twee maal per week vis te eten, waarvan zeker één keer vette vis zoals haring, paling, makreel of zalm. Ook moet de inname van zout worden teruggebracht van 9 gram tot maximaal 6 gram per dag. Dat is bij uitstek een punt waarop fabrikanten van voedingsmiddelen een grote verantwoordelijkheid dragen. Zij moeten zorgen voor minder zout in de producten, want slechts 25 tot 30% van het zout dat we iedere dag nuttigen komt uit het eigen zoutvaatje.

Voldoende beweging

Behalve over gezonde voeding geeft de nieuwe richtlijn ook een advies over bewegen: minimaal vijf dagen per week een half uur stevig wandelen, fietsen of in de tuin werken. Voor mensen met overgewicht geldt een vol uur per dag.