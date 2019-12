Belastingvoordeel hypotheek komt niet bij consument terecht

Veel consumenten profiteren niet of nauwelijks van het belastingvoordeel bij een kapitaalverzekering eigen woning. Dat voordeel gaat vooral naar hypotheekverstrekkers en financieel adviseurs. Dit blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek in de Geldgids van de Consumentenbond. De kapitaalverzekering eigen woning wordt door de meeste consumenten gekozen om een hypotheek af te lossen. Naar aanleiding van een onderzoek van de AFM drong minister van Financiƫn Gerrit Zalm onlangs aan op meer transparantie in de kostenstructuur bij beleggingsverzekeringen. Ook bij de kapitaalverzekering eigen woning is het voor de consument onduidelijk wat het uiteindelijke rendement is. Daarom pleit de Consumentenbond naast meer transparantie voor alternatieven. Sparen bij de bank

Consumenten, die op een andere manier geld bij elkaar sparen of beleggen via een kapitaalverzekering om de hypotheek af te lossen, zouden dezelfde fiscale voordelen moeten krijgen. De Consumentenbond ziet een vergelijking met de levensloopproducten. Ook daar is geen onderscheid tussen verzekerings- en bankproducten. De Tweede Kamer buigt zich momenteel ook over een wetsvoorstel van PvdA en VVD om fiscaal begeleid lijfrentesparen niet alleen bij verzekeraars, maar ook bij banken mogelijk te maken.

