Beleggingsverzekeringen: nog veel onduidelijk

De bond vind ook dat adviseurs een grote verantwoordelijkheid hebben om naast de gebruikelijke beleggingsverzekeringen ook andere beleggings- of spaarproducten aan te bieden. Daarbij zal de adviseur in begrijpelijke taal moeten beargumenteren welk product het best pas in de situatie van die specifieke consument. De bond zal de Autoriteit Financiële Markten (waakhond over de financiële sector) vragen er extra goed op toe te zien dat de tussenpersonen voldoende voorlichten over de alternatieven.

Liever even wachten

De Consumentenbond raadt consumenten aan zich nu nog even twee keer te bedenken om een nieuwe beleggingsverzekering af te sluiten. Er zijn goede alternatieven. Voor de aflossing van een beleggingshypotheek is een losse effectenportefeuille en aparte verzekering bij overlijden en arbeidsongeschiktheid ondanks het belastingvoordeel vaak voordeliger. Bij aanvullende pensioenvoorzieningen zijn de resultaten van zelf beleggen vaak beter dan van lijfrenteproducten. In de Tweede Kamer liggen al voorstellen om met ingang van 2008 ook fiscale voordelen te bieden als men via een effectenportefeuille de aflossing van de hypotheek gaat realiseren of voor de oude dag geld gaat reserveren.

Onafhankelijke Staatscommissie

De Autoriteit Financiële Markten én de minister van Financiën hebben onlangs nog geconcludeerd dat verzekeraars in een aantal gevallen onvolledig, zelfs onjuist informatie hebben geboden aan consumenten. Daarom heeft de Consumentenbond er bij de Tweede Kamer op aangedrongen dat – net als bij de aandelenlease - een onafhankelijke staatscommissie door de minister van Financiën wordt ingesteld die de problemen van lopende verzekeringen bloot legt en oplossing aandraagt.