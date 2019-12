Prijspeiling supermarkten: Nettorama goedkoopst

De Consumentenbond vergeleek eind november de prijzen van bijna 150 artikelen in de grote, landelijke supermarkten. Ten opzichte van de gemiddelde supermarktprijzen zijn de A-merken bij Super de Boer 8% duurder, terwijl de prijzen van dezelfde producten bij Nettorama juist 8% onder het gemiddelde liggen. Ook Dirk van den Broek, Bas van der Heijden en Digros zijn relatief goedkoop. Zij zitten met hun prijzen 6% onder het gemiddelde prijsniveau. Bij de prijspeiling zijn naast de A-merken ook de huismerken onder de loep genomen. Daaruit volgt hetzelfde beeld. Nettorama is ook met de huismerken het voordeligst, Super de Boer is wederom het duurst.

Voordeligste supermarkt

Het is voor het eerst in twee jaar dat Nettorama alleen uit de bus komt als voordeligste supermarkt. Bij de vorige vier onderzoeken van de Consumentenbond moest Nettorama die positie nog delen met Dirk van den Broek.