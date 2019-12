Consumentenbond zet vraagtekens bij hoogte energieboetes

In Europese Energierichtlijnen staat dat de consument makkelijk en kosteloos moet kunnen switchen van energieaanbieder. In Nederland geldt dit voor consumenten met een energiecontract voor onbepaalde tijd. Voor consumenten met een contract voor bepaalde tijd/prijs geldt dat de oude leverancier hiervoor een “redelijke vergoeding” mag vragen. De Consumentenbond vindt dat bij het vaststellen van de hoogte van deze opzegvergoeding individuele omstandigheden en de prijsontwikkeling meegenomen moet worden. Dit om te voorkomen dat consumenten teveel betalen. De Consumentenbond raadt consumenten aan een specificatie van de opzegvergoeding te vragen en zo nodig bezwaar aan te tekenen. De opzegvergoeding is destijds ingebouwd voor het geval de energieprijzen zouden kelderen en leveranciers met ‘dure’ energie zouden blijven zitten. In de praktijk zijn de prijzen de afgelopen jaren echter alleen maar gestegen waardoor energieleveranciers nu alleen maar geld verdienen aan consumenten die hun vaste prijs/vaste tijd-contracten opzeggen. De bedrijven hebben de energie immers al tegen een lager tarief voor de looptijd van het contract ingekocht. Deze energie kunnen ze nu voor een hogere prijs op de markt verkopen. De Consumentenbond zal tijdens de politieke evaluatie van de energiewetten in 2007 aandringen op afschaffing van het vergoedingenstelsel.