Staatscommissie beleggingsverzekeringen

De Consumentenbond, Independer, Vereniging Eigen Huis, Vereniging van Effectenbezitters en de Stichting Onderzoek Poliskosten, verenigd in het Platform Onderzoek Beleggingsverzekeringen, hebben de Tweede Kamer gevraagd om een Staatscommissie in te stellen. Deze Staatscommissie moet helderheid te scheppen in de complexe problemen rondom beleggingsverzekeringen en aanbevelingen voor oplossingen. Eerder heeft de Staatscommissie Oosting in de aandelenleaseproblematiek (Dexia) een belangrijke rol gespeeld. Verbond van Verzekeraars

Vanuit het Platform hebben gesprekken plaatsgevonden met het Verbond van Verzekeraars. Inmiddels is gebleken dat het Verbond van Verzekeraars voor zichzelf geen rol ziet in het kader van het zoeken naar een eventuele generieke regeling. Onzekerheid

Het Platform acht het echter ongewenst dat vele tienduizenden klanten met beleggingsverzekeringen en beleggingshypotheken lang in onzekerheid komen te verkeren. De vijf organisaties achten het wenselijk dat de Minister van Financiën – die de conclusies van het rapport van AFM zelf ‘zorgwekkend’ noemde – de instelling van een dergelijke commissie bewerkstelligt. Lees ook

