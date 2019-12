Analoge ethertelevisie uit de lucht

De Consumentenbond vindt dit een logische stap in de hedendaagse ontwikkelingen met televisie. Wel heeft de bond ervoor gestreden dat de publieke omroepen zonder abonnement te zien blijven en dat is gelukt.



Alternatieven

Wie voorheen een harkantenne had (in totaal volgens het ministerie van Economische Zaken zo’n 220.000 huishoudens), kan nu een decoder inclusief antenne kopen en op die manier naar ethertelevisie kijken, maar dan digitaal. Dat kost zo’n 85 euro. Vervolgens kunnen de televisiezenders Nederland 1, 2, 3 en de regionale omroepen gratis worden ontvangen. Wie meer zenders wil, zal een abonnement moeten nemen. De overheid heeft beloofd in te grijpen als er gebieden blijken te zijn waar digitale ethertelevisie niet te ontvangen is.



Ook kunnen mensen een schotel aan het huis plaatsen en via de satelliet de beelden binnenhalen. De kabel is uiteraard ook een alternatief, maar veel mensen met een harkantenne wonen in een gebied waar geen kabel is aangelegd. Ook tv kijken via internet (met een adsl-verbinding via de vaste telefoonlijn) kan een alternatief zijn maar dit kan meestal slechts in dichtgebouwde gebieden.



