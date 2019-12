Consumentenbond nieuwe partij in Convenant overgewicht

De afgelopen anderhalf jaar heeft de Consumentenbond zich vaak kritisch uitgelaten over het Convenant. Nog steeds is de bond van mening dat er te weinig acties van de grond komen die effectief bijdragen aan de doelstellingen. Vanuit het Convenant is toegezegd dat daar voortaan meer aandacht aan wordt besteed en ook wetenschappelijk onderzoek krijgt een grotere rol. De Consumentenbond heeft daarom besloten alsnog – als kritische partner en luis in de pels – toe te treden tot het Convenant overgewicht. De bond wil niet langer vanaf de zijlijn, maar juist van binnenuit het vuurtje flink opstoken.

Aantal mensen met overgewicht gestegen

De Consumentenbond gaat binnen het Convenant proberen de levensmiddelenbranche te bewegen tot volledige en duidelijke etiketten, verantwoorde marketing en de productie van gezondere producten. Daardoor moet het voor consumenten makkelijker worden de gezonde keuze te maken. De laatste tien jaar is het aantal mensen met overgewicht sterk gestegen, met name onder kinderen. De organisaties binnen het Convenant willen de groei van het aantal volwassenen met overgewicht in 2010 tot staan hebben gebracht. Het aantal kinderen met overgewicht moet dan afnemen.

