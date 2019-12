Dikke voldoende voor pechdiensten

Automobilisten met ‘panne’ zijn over het algemeen zeer te spreken over de service van de pechhulpdiensten. De Wegenwacht, Route Mobiel en de pechservice van de merkdealer scoren alledrie een dikke voldoende. Dat concludeert de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek en een enquête onder bijna 500 mensen die de afgelopen twee jaar met pech langs de weg stonden.



Leden van de Wegenwacht geven de afhandeling van het probleem het hoogste gemiddelde cijfer: 8,1. Ook de pechhulpservice van de merkdealer (7,8) en Route Mobiel (7,4) scoren goed. In 71% van de gevallen is Route Mobiel binnen een half uur ter plaatse, al zegt het bedrijf in 84% van de gevallen binnen 30 minuten aanwezig te zijn. Bij de Wegenwacht is dat andersom. Zij zeggen in 41% van de pechmeldingen binnen een half uur ter plaatse te zijn, maar halen in de praktijk 64%. Wegslepen

Bij alle pechhulpdiensten wordt het probleem meestal ter plekke volledig of tijdelijk verholpen. Lukt dat niet, dan wordt de auto weggesleept. Bij Route Mobiel (25%) en de merkdealers (23%) gebeurt dat aanzienlijk vaker dan bij de Wegenwacht (11%). Die cijfers komen overeen met de opgave van de bedrijven zelf.