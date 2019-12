Van Gennip: nu al ‘inclusief’-prijzen gebruiken

Eerder had de bond Van Gennip gevraagd te reageren op een uitspraak van het College van Beroep van de Stichting Reclame Code. Dit College vond, in tegenstelling tot de Reclame Code Commissie (RCC), dat transavia.com wel door mag gaan met het adverteren van ‘exclusief’-prijzen.

Code

Van Gennip heeft de luchtvaartmaatschappijen verzocht nu al te adverteren volgens de Code Reisaanbiedingen die per 1 april 2007 ingaat, ongeacht de uitspraak van het College van Beroep van de RCC. In deze Code wordt adverteren met ‘exclusief’- prijzen verboden.

Afspraken

De RCC heeft deze week de Consumentenbond gelijk gegeven in een zaak die in oktober was ingediend tegen Skye Europe over misleidende prijzen. De bond vindt het overigens merkwaardig dat er binnen één instantie kennelijk verschillend gedacht wordt over dit soort reisaanbiedingen. De sector zelf kan echter aan deze onduidelijkheid een eind maken door zich nu al te houden aan de eerder gemaakte afspraken. Dit is extra belangrijk omdat binnenkort veel vakanties geboekt worden.

