Video-impressie van symposium internetveiligheid

Beveiliging moet standaard in digitale producten en diensten zitten, want consumenten zijn op internet veel kwetsbaarder dan ze denken.



Dat eist de Consumentenbond, dat hierover op donderdag 26 oktober een symposium organiseerde. Het bedrijfsleven reageerde wisselend, maar komt duidelijk in beweging. Zo is er al een internetprovider die meer veiligheidsdiensten standaard aanbiedt.