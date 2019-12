Heffing muziekspelers en harddiskrecorders onaanvaardbaar

SONT heeft besloten een heffing in te stellen op mp3-spelers en dvd-recorders met een harde schijf. Dit betekent dat consumenten fors meer zullen gaan betalen voor kopiëren, terwijl zij daar al voor betaald hebben.



Om artiesten en filmmakers te compenseren voor het kopiëren van muziek en films, zijn twee systemen ontstaan. Op de eerste plaats betalen mensen die bijvoorbeeld een liedje downloaden voor het recht om te kopiëren. Via een systeem van ingebouwde ‘slotjes’ op digitale muziek en films bepaalt de muziek- en filmindustrie hoe vaak zij dat kunnen doen.

Op de tweede plaats kennen we in Nederland het systeem van heffingen op blanco cd’s en dvd’s. Daardoor betalen consumenten dus steeds vaker dubbel, want zij hebben al betaald voor het recht om te kopiëren. Tientallen euro’s

Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (afgekort SONT) heeft besloten om naast de heffing op blanco cd’s en dvd’s, ook een heffing op mp3-spelers en harddiskrecorders (de opvolger van de video) in te stelen. Om zand in de ogen te strooien, is deze nieuwe heffing vooralsnog op 0 euro gesteld. Maar de heffing is daarmee wel een feit. Dat betekent dat consumenten straks ongetwijfeld tot tientallen euro’s méér moeten betalen als zij een muziekspeler of harddiskrecorder kopen. De Consumentenbond vindt dit absoluut onaanvaardbaar en vraagt de minister van Justitie om in te grijpen.



