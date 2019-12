Onderhandelen over prijs loont

In de keuken- en autobranche en op de tweedehandsmarkt is het gemeengoed om af te dingen. Maar ook bij andere producten zoals wit- en bruingoed, audio- en videoapparatuur, computers, electronica, meubels en kleding valt er te praten over de prijs. Zo kunnen vele euro’s bespaard worden in deze dure Sinterklaas- en Kerstmaanden.

Tips

Meerdere aankopen ineens bij één leverancier, het direct zelf meenemen van grote producten en het accepteren van showmodellen of licht beschadigde producten kunnen al snel een fikse korting opleveren. Daarnaast zijn verkopers tegen sluitingstijd en aan het eind van het jaar sneller bereid tot onderhandelen.

Maak ook

Voordelig met de Consumentengids voor maar €1

Lees ook

Het artikel 'Handjeklap over tv of auto' uit de Consumentengids van november