Altijd en overal met de pinpas gratis betalen

De Nederlandsche Bank suggereerde tijdens een congres om de consument extra te laten betalen als hij met cash afrekent. Daardoor moet het betalen met pasjes bevorderd worden. De Consumentenbond vindt dat een dergelijke maatregel nu veel te vroeg komt. Pinnen gratis

Eerst moeten banken en detailhandel er voor zorgen dat de consument altijd, overal en voor ieder bedrag met de pinpas gratis kan betalen. Of dat nu bij de kiosk op het station is of in de kledingwinkel. Want nu is het nog steeds zo dat de consument op bepaalde plekken alleen met cash kan betalen. Gewenning

Pas als de gewenning er is dat de pas voor elke betaling gebruikt kan worden, kan er aan gedacht worden om het met cash betalen te ontmoedigen. Overigens moet er zondermeer op gelet worden dat consumenten met beperkingen vanwege leeftijd of lichamelijke gebreken niet de dupe worden van ontmoedigingsmaatregelen.