Beter eten hoog op de politieke agenda

Overgewicht wordt in Nederland en in de rest van Europa een steeds groter probleem. Heel duidelijk wordt nu door de politiek een signaal afgegeven dat de bestrijding van overgewicht niet alleen een zaak is van de mensen zelf, maar óók van overheid en bedrijfsleven. Op een topconferentie in Istanbul hebben de Europese ministers van Volksgezondheid afgesproken dat onmiddellijk actie nodig is, zoals het aan banden leggen van marketing gericht op kinderen en jongeren, dat producten verbeterd moeten worden, dat bedrijven altijd de juiste voedingsinformatie verstrekken en dat het voor consumenten makkelijk moet worden om voor gezonde producten te kiezen.

Koren op de molen

De in Istanbul gemaakte afspraken zijn voor de Consumentenbond koren op de molen. De bond gaat er daarom de komende maanden bij minister Hoogervorst en diens opvolger op aandringen dat de afspraken zo snel mogelijk worden vertaald naar de Nederlandse praktijk.