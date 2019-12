Otto: LCD-televisie voor €99?

Wel werd in eerste instantie beloofd dat de mensen die de televisie hadden besteld een goedmakertje zouden krijgen maar ook dat aanbod werd na een paar dagen weer ingetrokken. Een aantal consumenten heeft besloten het hierbij niet te laten zitten. De stichting Postwanorder (<u>www.postwanorder.nl</u>) is opgericht om te proberen Otto te dwingen alsnog de bestelde televisies te leveren voor de prijs van €99.

600 aanmeldingen

Consumenten kunnen zich bij de stichting aanmelden; bij minimaal 600 aanmeldingen zal een door de stichting ingeschakeld advocatenkantoor de zaak namens de groep aan de rechter voorleggen als overleg met Otto niets zal opleveren. Van deelnemers wordt een bijdrage van €25 gevraagd; wanneer zich minder dan 600 deelnemers aanmelden, wordt de zaak afgeblazen en zal de bijdrage worden terugbetaald. Meer informatie kunt u vinden op de website van de stichting Postwanorder.

Haalbaarheid van de claim

Over de haalbaarheid van de eis tot levering bestaat nog geen duidelijkheid. Naar de mening van de Consumentenbond zal van consument tot consument bekeken moeten worden of deze had kunnen weten dat de prijs van €99 niet klopte.

Geschillencommissie

De Consumentenbond wil alle consumenten die deze televisie hadden besteld en die van mening zijn dat Otto onterecht de levering voor €99 heeft geweigerd, ook wijzen op de mogelijkheid deze zaak voor te leggen aan de geschillencommissie Thuiswinkel, een onafhankelijke geschillencommissie. Meer informatie hierover kunt u vinden via <u>www.sgc.nl</u>. Natuurlijk heeft u daarnaast ook nog de mogelijkheid uw zaak individueel aan de rechter voor te leggen.

