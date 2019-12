Geen prijslijstverplichting meer voor de kapper

Kappers hoeven binnenkort niet meer een prijslijst op te hangen in hun zaak.

Voor consumenten wordt het op deze manier lastig de tarieven van kappers goed met elkaar te vergelijken. Ook kunnen problemen ontstaan als de rekening hoger uitvalt dat verwacht. Het kabinet schrapt de verplichting om ondernemers minder tot last te zijn met regels en administratieve handelingen. Ook zijn kappers dan niet meer verplicht de prijzen per meeteenheid te melden voor producten zoals verf en wasmiddelen. Bezwaar

De Consumentenbond heeft al in augustus 2006 bezwaar aangetekend tegen dit voornemen. De afschaffing leidt weliswaar tot minder regels, maar is wel in het nadeel voor consumenten. De bond heeft alle hoop gevestigd op de Raad van State die nog aan zet is, voordat de wijziging formeel van kracht is. De aanpassing van de nationale wetgeving is voorbarig, omdat Europa nog bezig is met de voorbereiding van een besluit.