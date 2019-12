terug naar "2006" nieuwsbericht



Bereikbaarheid zorgverzekeraars blijkt zorgenkindje

14 november 2006

De telefoon oppakken blijkt voor veel verzekeraars een lastig punt. Bij de 26 onderzochte verzekeraars waren de grootste verschillen te zien bij de telefonische bereikbaarheid. Bij de hoogst scorende verzekeraars had 85% van de klanten geen moeite om de klantenservice te bereiken. Bij de laagst scorende was dat nog geen 35 procent. Dit en meer blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder ruim 5000 verzekerden. Ruime voldoende

Over de gehele linie scoren de zorgverzekeraars gemiddeld een ruime voldoende. Een aantal verzekeraars doet het dit jaar beter dan vorig jaar, toen de enquête voor het eerst werd gehouden. De opvallendste stijger is Zorg en Zekerheid die vorig jaar onderaan bungelde en nu behoort tot de middengroep. Verzekeraars De Friesland, Salland en Trias presteerden vorig jaar nog gemiddeld, maar behoren nu tot de kopgroep. Onderste regionen

Gedaald ten opzichte van vorig jaar zijn CZ, FBTO, IZZ, Menzis en Nationale Nederlanden. IZZ en Menzis gaan van gemiddeld naar lager dan gemiddeld. CZ, FBTO en Nationale Nederlanden scoorden vorig jaar boven het gemiddeld en dit jaar gemiddeld. Ook in deze enquête blijft een aantal verzekeraars in de onderste regionen hangen. Agis, Avéro Achmea, Groene Land Achmea, Zilveren Kruis Achmea en VGZ scoren net zoals vorig jaar lager dan gemiddeld maar krijgen nog wel een voldoende. De positieve tegenhangers zijn IZA, DSW, ONVZ en OZ. Zij hebben hun hoge positie weten vast te houden. Lees meer enquete klanttevredenheid zorgverzekeraars

Alles over zorgverzekeringen