Geld voor slachtoffers borstimplantaten

De eerste door de Consumentenbond vertegenwoordigde slachtoffers van gescheurde Dow Corning-borstimplantaten hebben de afgelopen weken een financiële tegemoetkoming ontvangen. Er zijn nu 42 schade-uitkeringen uitbetaald, in totaal ongeveer €120.000. Honderden vrouwen kunnen nog een of meer schade-uitkeringen verwachten. Een groot deel van hen krijgt op zijn vroegst eind 2007 uitsluitsel. Veel slachtoffers krijgen de standaarduitkering van $1200 (circa €960). Daarbovenop kunnen zij in aanmerking komen voor een vergoeding voor een gescheurd implantaat en een voor het uitnemen van een implantaat. Dit is afhankelijk van de klachten en het bewijs. De Amerikaanse fabrikant van borstimplantaten Dow Corning heeft de eerste schadevergoeding uitbetaald aan Nederlandse vrouwen die gezondheidsproblemen hebben gekregen door protheses van het bedrijf. De Consumentenbond heeft de slachtoffers vanaf het begin begeleid door schadeclaims voor te bereiden, in te dienen en nu af te handelen. De eerste berichten dat bepaalde siliconenimplantaten van Dow Corning problemen konden opleveren, dateren uit de jaren negentig. Dat het ruim 10 jaar heeft geduurd voordat de eerste claims daadwerkelijk zijn toegewezen, komt ondermeer doordat lang is geprocedeerd over de vergoeding voor slachtoffers binnen en buiten de VS en dat het lang duurde voordat de Amerikaanse rechter de complete, ingewikkelde schikkingsregeling goedkeurde.